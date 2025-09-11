Jornada social benefició a mujeres recluidas en la sede de la Policía estadal en Bermúdez

Las mujeres privadas de libertad en las instalaciones de la Policía estadal en el municipio Bermúdez, en Sucre, fueron beneficiadas en una jornada social, en la cual se les ofrecieron servicios de peluquería, proporcionando un momento de cuidado personal muy apreciado.

Además, se les brindó asesoría jurídica, un servicio fundamental para orientar y acompañar a las mujeres en sus procesos legales.

La acción se realizó bajo la coordinación de la legisladora Yenhsy Rojas y su equipo social, con el apoyo del comisario jefe Esteban Rengel.

La jornada incluyó una animada sesión de bailoterapia que llenó de energía el lugar y para culminar, la legisladora y su equipo compartieron un almuerzo, creando un espacio de convivencia y empatía.

Sucre / Corresponsalía Carúpano