Jorge Rodríguez ve "absurdo" y "peligroso" que EE.UU. hable de "robo" de crudo

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, dijo que es "absurdo, pero sumamente peligroso" que Estados Unidos hable de un "robo" de petróleo y criticó al presidente de ese país, Donald Trump, por señalar que lo quiere de vuelta.

"Es completamente absurdo, pero sumamente peligroso, porque si ustedes revisan lo que dijo ayer (el subjefe de gabinete de la Casa Blanca) Stephen Miller y lo que dijo Donald Trump es exactamente igual a lo que dijo (la líder opositora) María Corina Machado (…) con motivo de la vergüenza del Nobel", afirmó Rodríguez, en una intervención transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Durante una reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, una instancia de debate que reúne a sectores de la sociedad civil afines al Gobierno para discutir acciones frente al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, el titular del Parlamento consideró que "tendrían que descontar los millones y millones de dolares de las concesiones de (la dictadura de Juan Vicente) Gómez (1908-1935) para acá".

Además, remarcó que en la Constitución de Venezuela se establece la propiedad de los recursos minerales.

"Tendrían que descontar la chatarra que dejaron cuando la supuesta nacionalización del petróleo en Venezuela", continuó.

Miller dijo el miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera del país suramericano y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" de la historia estadounidense.

Horas después, Trump afirmó que Venezuela le quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

