John Díaz ha organizado 180 eventos deportivos en Venezuela (+Fotos)

A través de RetosVenezuela, su fundador, John Díaz, ha diseñado una red integral de servicios que vincula la actividad física con el turismo, la sostenibilidad ambiental y la dinamización económica. Por ese motivo, ha dedicado gran parte de su vida a impulsar actividades de este tipo en Venezuela.

Con 16 años de trayectoria y 180 eventos deportivos ejecutados en el país, el ecosistema desarrollado por Díaz, Director General de RetosVenezuela, se ha posicionado como una de las metodologías de organización técnica y social más sólidas del sector atlético nacional.

De acuerdo con una nota de prensa, su visión se fundamenta en estructurar iniciativas donde el deporte actúe como un eje transversal. Su modelo conecta la actividad física de asfalto y montaña con la preservación del medio ambiente. También contempla la promoción del turismo interno y el impulso de la sana convivencia.

Más detalles

A lo largo de su evolución, RetosVenezuela, con sede en Caracas, ha pasado de la producción de competencias de atletismo tradicionales a la consolidación de una infraestructura diversificada.

También creó unidades especializadas como RetosTicket, My Chips, RetosMedia, RetosTravel y RetosEat, enfocadas en simplificar procesos de registro, cronometraje, divulgación, logística de viaje y nutrición para los participantes.

"El objetivo ha sido trascender la logística de una línea de meta para construir un sistema ágil y eficiente que atienda al participante en cada fase del proceso, aportando al mismo tiempo valor económico y empleabilidad a las regiones receptoras", señaló Díaz en entrevista concedida a Ana Karina Santos, periodista venezolana.

Afiliados

Actualmente, RetosVenezuela supera los 28 mil miembros registrados y cuenta con el respaldo de aliados nacionales e internacionales.

Para conocer su calendario de eventos e iniciativas, su plataforma oficial está disponible en www.retosvenezuela.com y en Instagram @retosvenezuela.

Caracas / Redacción Web