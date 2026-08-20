Rapaz Aron Estrada destaca con el madero en Ligas Menores

El camarero Aron Estrada destacó en el exterior, al conectar cinco jonrones y remolcar 10 carreras con el equipo Doble A de los Orioles de Baltimore.

Según el departamento de prensa de Águilas del Zulia, el club al que pertenece el infielder en la Liga Venezolana de Béusbol Profesional (LVBP), la semana pasada el nativo del sur del Lago de Maracaibo sonó nueve imparables, entre los que también se incluye un doble.

Para Estrada su jornada más prolífica en Ligas Menores (MiLB) fue la del sábado 15 de agosto, cuando ligó de 5-5 con cinco impulsadas, convirtiéndose en el trigésimo jugador en la historia de la franquicia Chesapeake Baysox en completar un encuentro de semejantes características.

Un buen prospecto

El aguilucho, calificado como el décimo tercer mejor prospecto de la organización oropéndola, es segundo en jonrones (21), tercero en hits (112), quinto en carreras remolcadas (68), séptimo en SLG (.503) y octavo en promedio (.286) de la Eastern League.

Por su parte, la primera mención especial de la semana es para el serpentinero José Chirinos, quien lanzó 6 innings y dos tercios sin permitir carreras, en los que propinó cinco ponches y aceptó solo dos inatrapables, como abridor del equipo Brooklyn Cyclones, filial Clase A (Avanzada) de los Mets de Nueva York.

El derecho zuliano, de 21 años, acumula 107 abanicados y solo 37 bases por bolas en 101.1 capítulos de labor con los dos equipos del nivel Clase A de los metropolitanos, presentando marca de cuatro victorias, siete caídas y 3.38 de efectividad.

Otro brazo rapaz destacado en el pasado septenario fue el de César Perdomo, al ganar su séptimo juego de la temporada. El zurdo concedió dos rayitas limpias en labor de 6.2 episodios con la sucursal Triple A de los Gigantes de San Francisco, donde su línea cerró con cinco imparables recibidos, par de ponches y tres bases por bolas otorgadas.

Perdomo completó su vigésima segunda presentación de la temporada entre las categorías Doble A y Triple A de los residentes de la bahía. En 2026, el guariqueño ha lanzado 106 innings con 116 outs por la vía del ponche, 38 boletos y marca de siete triunfos por seis derrotas, con 4.75 de efectividad.

Tres aves en el Top 100

Grandes Ligas actualizó su lista de los 100 mejores prospectos, y por ahora en el prestigioso ranking destacan tres jugadores rapaces.

El primero de ellos es el receptor de 20 años, Ethan Salas, quien ocupa el puesto número 23. El careta, que además figura como la mejor promesa en las granjas de los Padres de San Diego, cumple actualmente campaña con la sucursal Triple A (El Paso) de los religiosos.

En 86 juegos, entre las filiales Doble A y Triple A, Salas acumula 94 indiscutibles, entre ellos 19 dobles y 10 cuadrangulares, además de 57 carreras remolcadas, así como importantes registros en cuanto al average (.301), OBP (.377) y OPS (.842).

Más promesas del conjunto zuliano

Seguidamente, aparece en el lugar 47 de la lista el campocorto de 19 años, Jhonny Level. El nativo de Cumaná, en el estado Sucre, cumple campaña en Clase A de los Gigantes de San Francisco.

En su tercera temporada en el sistema, Level ha conectado 130 hits, incluidos 32 tubeyes y 17 bambinazos. También destacan sus 80 impulsadas y sus 19 bases robadas en 98 juegos donde liga .311 de promedio, .379 de OBP y .903 de OPS.

La tercera figura en el Top 100 es el outfielder Francisco Rentería de 17 años, firmado este año por los Filis de Filadelfia.

Maracaibo / Redacción Web