La Causa R pide reducir impuestos a las empresas por crisis eléctrica

El partido opositor venezolano La Causa R, que tiene como uno de sus principales dirigentes al excandidato presidencial Andrés Velásquez, exigió flexibilizar y reducir los impuestos a empresarios y comerciantes del país suramericano que están afectados por los constantes cortes de electricidad, especialmente en regiones alejadas de Caracas, y en medio de un llamado de ahorro por parte del Gobierno.

"Los comerciantes, pequeños emprendedores y el sector productivo se encuentran acorralados, obligados a asumir altísimos costos operativos adicionales en combustible, mantenimiento e infraestructura propia para intentar mantener sus puestas abiertas", señaló la formación en un comunicado publicado en X.

Así mismo, La Causa R dijo que proteger el aparato productivo es fundamental para evitar la pérdida masiva de empleos y el desabastecimiento de bienes esenciales. Por eso, el partido exigió la flexibilización y reducción inmediata de la carga impositiva, así como planes de incentivos y exoneración fiscal temporal sobre el sector productivo, comercial e industrial, al ajustar las contribuciones tributarias a la realidad actual.

Más exigencias

La Causa R también pidió mecanismos de "tregua" tributaria para evitar sanciones, cierres preventivos o cobros excesivos por parte de los entes recaudadores mientras persista la emergencia energética.

"No se puede pretender ahogar económicamente a quienes producen mientras el Estado incumple su responsabilidad de garantizar servicios básicos elementales", añadió la colectividad.

El pasado lunes, el opositor y excalcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina pidió a la defensora del pueblo, Eglée González, que intervenga ante la agravada crisis eléctrica en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), donde denunció que hay apagones de hasta ocho horas.

Fallas constantes

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió recientemente a los venezolanos ahorrar luz y agua ante los posibles efectos del fenómeno climático del "Superniño", como se conoce de forma coloquial a un episodio de El Niño de gran intensidad.

Caracas / EFE