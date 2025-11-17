Jesús Yendis fue convocado a La Vinotinto para amistoso contra Canadá

El lateral izquierdo del Caracas FC, Jesús Yendis, fue convocado a la selección nacional de Venezuela para el duelo amistoso que se disputará este martes 18 de noviembre ante Canadá en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

Yendis, nativo de uno de los sectores más populares de Barcelona como lo es Tronconal, va a su primera concentración con La Vinotinto tras varios años de trayectoria en el fútbol venezolano y una pasantía por el balompié de Islandia.

El defensor de 27 años fue llamado por el seleccionador interino Fernando Aristeguieta (su entrenador en el conjunto capitalino), luego de que se confirmara la baja por lesión de Luis Balbo, joven lateral del mismo perfil que salió lesionado en el desafío ante Australia el pasado viernes.

Sueño

A mediados de este año Yendis enfrentó al Anzoátegui FC en el estadio José Antonio Anzoátegui del Polideportivo Simón Bolívar de Barcelona. Allí se impuso 0-1 con los "rojos del Ávila" y tuvo una actuación muy bien valorada.

Luego de ese careo declaró en zona mixta a los medios de comunicación. Al ser consultado precisamente por el objetivo de llegar a la selección, el barcelonés indicó que era un sueño para el que estaba trabajando.

Finalmente ese sueño se materializó la tarde del domingo 16 de noviembre, cuando la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la novedad de su llamado para cubrir el puesto que deja Balbo (esguince grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla derecha).

Recorrido

Vale acotar que durante 2025 Jesús Yendis disputó un total de 40 compromisos con el Caracas entre Liga Futve, Copa Sudamericana y Copa Venezuela.

En materia ofensiva, el defensor aportó una asistencia y fue en el certamen internacional.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo