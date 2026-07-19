El venezolano Jesús Valenzuela dirigió el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue el encargado de impartir justicia en el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado entre Francia e Inglaterra, en una designación realizada por la FIFA como reconocimiento a su destacada actuación durante el torneo.

Valenzuela integró una terna completamente venezolana junto a los asistentes Jorge Urrego y Tulio Moreno, mientras que el uruguayo Leodán González estuvo a cargo del VAR.

Tras el compromiso, el juez recibió la medalla de reconocimiento otorgada por la FIFA y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia al besar la presea, un gesto que reflejó el orgullo y la emoción por representar a Venezuela en una de las instancias más importantes del Mundial.

Con esta designación, el colegiado venezolano sumó su cuarto partido como árbitro principal en el Mundial 2026, después de dirigir dos encuentros de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. La actuación de Valenzuela consolidó su posición entre los árbitros de mayor confianza para la FIFA y lo convirtió en uno de los protagonistas del arbitraje latinoamericano en la cita mundialista.

Internacional FIFA desde 2013 y con experiencia en competiciones como la Copa Libertadores, Copa América, Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial de Catar 2022, Jesús Valenzuela continúa ampliando su legado como uno de los árbitros más destacados de Venezuela y de la Conmebol.

Puerto La Cruz / Redacción web