miércoles
, 03 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU. estuvo de visita en Caracas

junio 3, 2026
Caine se reunió con personal de la Embajada de EEUU en Caracas y con autoridades interinas de Venezuela

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, realizó este martes su primera visita oficial a Venezuela, donde sostuvo reuniones con altos representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez y con personal diplomático estadounidense destacado en el país.

Según informó el mando militar estadounidense, durante su estadía en la capital venezolana, Caine participó en conversaciones bilaterales centradas en asuntos de interés común entre Washington y Caracas.

El alto oficial también se reunió con el liderazgo y el personal de la embajada de Estados Unidos en Caracas, donde conoció de primera mano las labores que desarrolla la misión diplomática en el país. Además, visitó la Unidad de Refuerzo de Seguridad de los Marines encargada de la protección de las instalaciones diplomáticas.

Durante el encuentro con los efectivos militares, Caine agradeció a los marines por su servicio y expresó su “profunda gratitud” por la dedicación demostrada en el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el comunicado oficial.

Caracas / Redacción web

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