Jackson Chourio lideró triunfo de Águilas sobre Caribes en Maracaibo

El grandeliga de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, lideró el triunfo de las Águilas del Zulia 5-3 sobre Caribes de Anzoátegui, en un duelo (reprogramado) que se disputó el martes 23 de diciembre de 2025 en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Chourio fue un dolor de cabeza para el pitcheo aborigen, pues se fue de 5-5 con cuatro empujadas y dos anotadas. Además conectó un cuadrangular de dos carreras en el octavo episodio para romper la igualdad y decantar las acciones a favor de los suyos.

La victoria deja al conjunto aguilucho en una muy buena posición de cara a la posibilidad de concretar la clasificación al Round Robin. En cambio La Tribu queda con la obligación de una barrida ante los rapaces el viernes y sábado en Puerto La Cruz para sellar su pase sin depender de otros resultados.

Faltó remolque

Como ha sido la tendencia en Caribes en las últimas semanas (excepto en par de compromisos donde ganó con marcador abultado) la ofensiva careció de un batazo oportuno en momentos claves del partido. Cosa que sí tuvo Zulia con la jerarquía de Jackson Chourio.

El jardinero central de los occidentales anotó la primera carrera del encuentro en el primer episodio y luego en el segundo conectó sencillo para empujar la rayita del 2-0. Todo ante Eduardo Salazar, que fue el abridor de La Tribu.

En el cuarto capítulo el estelar patrullero soltó otro inatrapable para fletar la tercera carrera aguilucha, mientras que los indígenas descontaron con dos rayitas en el quinto acto.

Ya en la octava entrada Jesús Sucre volvió a responder en un momento determinante y fletó la anotación del empate con un indiscutible por el centro del campo, aunque de inmediato Chourio volvió a romper la igualdad con el vuelacercas ante José Ramón Rodríguez, que fungió como relevista.

El mismo serpentinero cubano cargó con la derrota, mientras que la victoria fue a la cuenta de Silvino Bracho, que ingresó en el octavo inning con la misión de sacar cinco outs para mantener la ventaja rapaz. Y aunque permitió el imparable que produjo el empate transitorio, pudo completar su tarea.

Tabla de posiciones

Águilas subió al tercer puesto con marca de 28 conquistas y 26 caídas. A dicho conjunto le falta una victoria o en su defecto una derrota de Navegantes del Magallanes el viernes ante Tiburones de La Guaira para concretar la clasificación.

Anzoátegui, en cambio, es cuarto con un balance de 27-27 y ahora está en la obligación de barrer a Zulia en la serie de dos careos que les queda pendiente en el Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz para asegurar su presencia en enero.

Un lauro de los porteños el viernes ante los rapaces, en combinación con una hipotética caída de Magallanes ante La Guaira dejaría tanto a anzoatiguenses como zulianos con el boleto seguro al Round Robin.

Pero si Caribes pierde y La Nave Turca sale airosa, la novena dirigida por Asdrúbal Cabrera quedaría relegada inevitablemente al Play-In.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo