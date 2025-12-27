Irán dice que se encuentra inmerso en una “guerra total” con EEUU, Israel y Europa

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país se encuentra inmerso en una “guerra total” con Estados Unidos, Israel y Europa, a los que acusó de estar cercando a Teherán por todos los frentes con el fin de que no se mantenga en pie.

“Estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Ellos no quieren que nuestro país se mantenga en pie”, denunció el mandatario iraní en una entrevista en la página web del líder supremo del país, Ali Jameneí.

Pezeshkian dijo que esta guerra es peor y mucho más compleja que la guerra con Irak en la década de 1980, la cual indicó que solo se trataba de ataques militares.

“Ahora nos están cercando por todos los frentes, nos están poniendo bajo presión y en aprietos, nos crean problemas económicos, culturales, políticos y de seguridad”, sostuvo el presidente iraní.

Así hizo referencia a las sanciones tanto de Estados Unidos como de la ONU contra Teherán por su programa nuclear, las cuales han golpeado duramente la economía iraní, que registra una inflación interanual de 42 % mientras su moneda se encuentra en constante devaluación.

Desde la restauración de las sanciones internacionales a finales de septiembre pasado, impulsada por Alemania, Francia y Reino Unido, el rial ha caído un 24,43 %.

Irán además enfrentó en junio a Israel en una guerra de 12 días, en la que fueron bombardeadas sus instalaciones atómicas, militares y civiles, que causaron más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

Irán respondió a esas ofensivas con el lanzamiento diario de misiles y drones contra el territorio israelí, provocando la muerte de unas 30 personas.

EE.UU. también intervino en el conflicto con ataques contra las tres principales plantas nucleares iraníes.

Con el estallido de la guerra, las negociaciones nucleares entre Teherán y Washington quedaron estancadas y la República Islámica se niega a reanudarlas por lo que considera demandas excesivas de EE.UU., que pide el cese de enriquecimiento de uranio, la limitación del alcance de misiles iraníes y el fin del apoyo de Irán a milicias regionales como Hizbulá del Líbano o Hamás palestino.

Teherán / EFE