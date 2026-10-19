Investigan como “sospechosa” la muerte del cantante venezolano Gus Ormo en Florida

El cantante venezolano Gustavo Enrique Ormo, conocido como Gus Ormo, fue hallado sin vida la mañana del viernes 16 de octubre de 2026 en la piscina de una vivienda en Weston, condado de Broward, Florida. La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) investiga el caso como una muerte “sospechosa”, a cargo de sus unidades de Homicidios y de Escena del Crimen, según Telemundo 51.

Los servicios de emergencia recibieron alrededor de las 9:00 a. m. un reporte de un posible ahogamiento. Al llegar, encontraron a Ormo sumergido en la piscina y los paramédicos lo declararon muerto en el lugar. Su hermana, Antonietta Ormo, confirmó su identidad y dijo que la familia desconoce qué ocurrió y que el momento es muy difícil.

Hasta ahora no hay detenciones ni se ha identificado a posibles responsables. La BSO no ha informado una causa oficial de muerte, que depende de los resultados forenses, ni ha dado más detalles sobre las circunstancias.

Los detalles que se conocen del caso

Imágenes del helicóptero de Telemundo 51 mostraron una figura masculina sumergida y lo que parecían ser cuerdas o mangueras alrededor. Las autoridades no han dicho qué eran esos objetos ni si tienen relación con el fallecimiento. Univision, citando al Miami Herald y a N+ Univision 23, reportó que durante las comunicaciones de emergencia el cuerpo habría sido descrito por radio como “atado”. La BSO no lo ha confirmado ni ha determinado si hubo participación de terceros.

¿Quién era Gus Ormo?

Nacido en Maracaibo, estado Zulia, fue cantante, compositor y pianista, con una propuesta de corte romántico y poético influida por autores como Pablo Neruda, Mario Benedetti y Jaime Sabines. Según Univision, comenzó a tocar piano y guitarra de forma autodidacta a los 3 años. Tenía más de 300.000 seguidores en Instagram.

Presentó su álbum debut Alquimia, con el sencillo “100 Suspiros”, y, según El Diario, el 1 de octubre lanzó Ágape, con temas como “Claroscuro”, “Latidos” y “Alma”. Su última presentación pública conocida en el área de Miami fue el 30 de julio de 2026 en Next Venues, en Doral.

Miami / Redacción Web