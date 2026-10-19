Edmundo González Urrutia reafirma compromiso con "la restauración de la democracia venezolana"

El líder opositor Edmundo González Urrutia reafirmó su compromiso con "la restauración de la democracia en Venezuela", enfatizando que la soberanía popular debe ser el eje central para la conducción del país tras la presentación del pliego de 14 propuestas elaborado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

A través de un mensaje difundido en redes sociales, González Urrutia sostuvo que la voluntad expresada por los ciudadanos debe volver a regir el destino institucional de la nación.

En su pronunciamiento, fijó una postura crítica frente al contexto de los derechos humanos en el territorio nacional, exigiendo plenas garantías institucionales, el cese de las acciones represivas y el fin del encarcelamiento por razones de índole política.

Necesidad

El dirigente opositor remarcó la urgencia de construir un acuerdo nacional amplio que integre a diversos factores de la sociedad civil y a las fuerzas democráticas.

Precisó que dicho consenso debe cimentarse sobre una consulta ciudadana que facilite la estructuración de un proceso electoral con garantías, orientado a restablecer el orden constitucional y viabilizar un cambio político en el marco de la legalidad.

Las declaraciones se producen en el contexto del lanzamiento del pliego programático de la PUD, un documento concebido como hoja de ruta para la reinstitucionalización del Estado, la liberación de los presos políticos y el restablecimiento del ejercicio democrático en el país.

González Urrutia llamó a la cohesión de los sectores empeñados en la defensa de las instituciones republicanas.

Madrid / Redacción Web