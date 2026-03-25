Instituciones educativas de El Tigre recrearon Viacrucis Estudiantil este miércoles

La mañana de este miércoles, 25 de marzo, aproximadamente 14 instituciones educativas, tanto públicas como privadas, participaron en la XXVII edición del Viacrucis Estudiantil, en El Tigre, estado Anzoátegui.

La actividad reunió a más de 200 jóvenes, que dramatizaron la pasión y muerte de Jesucristo, durante el recorrido por las 14 estaciones que tradicionalmente se incluyen.

El padre Willer Avilán, asesor de la Pastoral Educativa de la Diócesis de El Tigre, resaltó que este año el viacrucis se enmarcó en la Campaña Compartir, con el lema "Sanar Heridas, Abrazar la Vida".

Explicó que la ruta se extendió desde el Colegio Divino Maestro hasta el Colegio San Antonio. El punto de llegada fue designado a propósito de que este 2026 se cumplen 800 años del tránsito de San Francisco de Asís hacia la eternidad.

Igualmente, Avilán destacó el papel fundamental de los franciscanos en la ciudad desde su fundación, al abonar con su misión evangelizadora el camino de la fe y la esperanza.

El Tigre / Damary Díaz