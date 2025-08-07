Instalaron nueva directiva de la Cámara Municipal de Guanta y designaron comisiones permanentes

En días recientes se instaló la nueva directiva de la Cámara Municipal de Guanta en una sesión extraordinaria llevada a cabo en el salón de sesiones del cuerpo edilicio.

Luraime Cumana fue ratificada como presidenta del Concejo, mientras que el concejal Manuel Castillo asumió la vicepresidencia para este período. Elys Promileth Vallejos continuará en el cargo de secretaria de cámara.

El acto de instalación de la junta directiva se desarrolló específicamente el 1ero de agosto, mientras que este miércoles 6 fueron designadas las comisiones permanentes.

Comisión de Legislación

En la comisión de Legislación quedó como encargada la presidenta del Concejo, Luraime Cumana, mientras que en la Ejidos y Bienes Municipales está Yénifer Núñez.

En Contraloría y Finanzas el presidente es Luis Gil, en Participación Ciudadana es Manuel Castillo, en Servicios Públicos es Ernelys Macayo y tanto en la de Turismo como en la de Educación, Cultura y Deportes la responsable principal es la edil Felicidad Rizales.

También se designaron presidentes para las comisiones de Urbanismo, Fortalecimiento de la Familia, Seguridad y Defensa, Economía y Equilibrio Productivo, Salud y de la Mujer e Igualdad de Género.

Adicional a esto, se nombró una comisión especial de Protección, Bienestar y Cuidado de Animales, la cual quedó a cargo de la concejal Yuraima Vallenilla.

Guanta / Jesús Bermúdez