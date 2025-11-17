Instalaron en la ciudad de Cumaná proceso constituyente en el sector de las mujeres

En Cumaná, estado Sucre, se instaló el proceso constituyente, capítulo mujer, como parte de una iniciativa que lidera la Fundación para el Mejoramiento del municipio Sucre (Fundasucre), que preside Ruht de Figueroa, primera dama del municipio.

La intención, comunicó, es consolidar la participación de la mujer en la construcción de las decisiones que afectan al país.

Durante el encuentro, 21 representantes de los movimientos de mujeres, la diputada Norys Herrera y Lídice Navas, responsable de la Gran Misión Venezuela Mujer en el estado Sucre, efectuaron la instalación del Equipo Promotor Estadal de este proceso.

Metodología

De acuerdo con la información, la metodología de esta iniciativa está basada en los principios de igualdad promovidos, por lo que todas las mujeres de las comunidades del territorio tienen el deber de participar, en un llamado amplio y sin exclusiones, convocado por los equipos promotores estadal y municipal.

La acción, que se ejecutó en los espacios de la Cámara Municipal de Cumaná, sentó las bases de acción estratégica para el desarrollo del proceso constituyente.

Participación

La diputada Norys Herrera destacó el importante papel que ha desempeñado la organización y la unidad del movimiento femenino en la entidad, logrado a partir del trabajo articulado de todas las estructuras de base. “Felicito al estado Sucre porque aquí hay un estado mayor de la mujer para coordinar todas las políticas públicas en materia de la mujer”, recalcó.

Lídice Navas, responsable de la Gran Misión Venezuela Mujer en el estado expresó la significativa participación de los movimientos femeninos del municipio Sucre en cada uno de los procesos democráticos revolucionarios.

Sucre/ Cortesía