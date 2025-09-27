Instalaron Consejo por la Soberanía y la Paz en Anzoátegui

Como un espacio para el diálogo, el debate, la reconciliación ciudadana y el reencuentro de los venezolanos en defensa de la Patria, fue instalado este viernes 26 de septiembre el Consejo por la Soberanía y la Paz en Anzoátegui.

La actividad realizada en el hotel Eurobuilding de Lechería tuvo como objetivo principal unificar fuerzas y criterios de todos los actores de la sociedad para defender la tranquilidad y la paz de Venezuela, ante "la inminente amenaza de la potencia extrajera estadounidense".

El encuentro fue convocado por la Asamblea Nacional (AN) y liderado en el estado por el gobernador, Luis Marcano, junto a los diputados Fiodar Acosta, Mercedes Sánchez y Lisett Muñoz.

Representantes de gremios, líderes de organizaciones políticas, movimientos sociales, organismos de seguridad, deportistas, cultores, alcaldesas, alcaldes, partidos de oposición e independientes también estuvieron presentes en la creación de esta instancia.

"Este espacio que hoy se constituye en nuestro estado, contribuye a fortalecer el mensaje de rechazo, pero también nos convoca a realizar aportes y planteamientos que nos permitan enfrentar la amenaza. El Presidente Nicolás Maduro nos ha llamado a actuar con inteligencia, firmeza y determinación”, manifestó el mandatario regional, durante su intervención, que tuvo lugar tras la participación del alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, el Director Nacional del Instituto Universitario de Tecnología Superior Oriente (IUTSO), Valmore Rodríguez y el Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, Juan Carlos Hernández.

El gobernador mencionó, además, que en los próximos días se realizará la conformación e instalación de las mesas de trabajo, donde se establecerán los puntos de equilibrio y acuerdos que permitirán despejar cualquier situación de carácter violento, actuando con sabiduría y demostrando la valentía de las y los anzoatiguenses para avanzar en las acciones internas de la defensa del país.

