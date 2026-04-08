Instalan coordinación del movimiento Amigos de María Corina en Sotillo (+Fotos)

En un acto llevado a cabo en Puerto La Cruz, fue instalada, este martes 7 de abril, la coordinación del movimiento Amigos de María Corina en el municipio Juan Antonio Sotillo.

La actividad, que se desarrolló específicamente en la oficina del partido político Opinión Nacional (OPINA), ubicada en el centro porteño, fue dirigida por el responsable regional de la organización, Luis Valencia Márquez.

La coordinación municipal de Sotillo quedó bajo el mando de Ignacio Díaz, quien además es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo).

Misión

"En nuestro municipio daremos todo lo que esté a nuestro alcance para llevar el mensaje de María Corina Machado, organizar las bases de este movimiento, promover la participación sin ningún tipo de distingo, rescatar la institucionalidad, la democracia y la libertad", expresó Díaz después de haber sido designado en el cargo de la recién creada organización.

Mientras tanto, el coordinador regional del movimiento, Luis Valencia, explicó que esta instancia permitirá sumar voluntades a favor de Machado, quien a su juicio, es la abanderada de la inmensa mayoría de los anzoatiguenses de cara a las próximas elecciones presidenciales de Venezuela.

Nacimiento

Amigos de María Corina nació el 27 de febrero en la ciudad de El Tigre. Actualmente cuenta con coordinaciones en 11 de los 21 municipios del estado Anzoátegui, entre esos, Bolívar, Sotillo, Bruzual, Peñalver, Capistrano y McGregor.

El objetivo fundamental del movimiento, según Valencia, es crear un espacio de encuentro de dirigentes y militantes partidistas con sectores independientes para contribuir a la refundación de la república.

Ignacio Díaz es el responsable del movimiento en la jurisdicción porteña

"Nuestras tres líneas discursivas y de acción política son las siguientes: promoción de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reinstitucionalizar al país sobre otras bases constitucionales, promoción de elecciones primarias para escoger los candidatos de la sociedad democrática a los cargos públicos de elección popular y apoyo irrestricto y firme a Maria Corina Machado en sus aspiraciones a alcanzar la presidencia de la República", destacó.

Para finalizar, el coordinador regional apuntó que si bien es cierto que la instancia nació en la entidad oriental, no descartan que en el futuro tenga impacto a nivel nacional.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez