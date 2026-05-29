Inseguridad y calles en mal estado afectan la calidad de vida en Brisas del Morro de Barcelona

Vecinos del sector Brisas del Morro, ubicado en Barcelona, denunciaron que la inseguridad y el mal estado de las calles son los principales problemas que enfrentan, por lo que exigen atención por parte de las autoridades gubernamentales.

La señora María Guerra, residente de la zona, manifestó que actualmente temen transitar por el Puente Real de Los Españoles debido al riesgo que representa la abundante maleza que rodea el monumento. Explicó que el monte crece de manera excesiva y dificulta la visibilidad en el área; esto, a su juicio, impide detectar si hay personas ocultas en los alrededores, especialmente en horas de la noche.

De acuerdo con el señor César Camejo, otro habitante de la comunidad capitalina, ya “han robado a varias muchachas que regresan como a las 11:00 pm de sus turnos de trabajo”.

Guerra acotó que, en su mayoría, son los propios vecinos quienes realizan el mantenimiento de los alrededores del puente; sin embargo, no siempre cuentan con los instrumentos necesarios para ejecutar la labor, por lo que solicitan apoyo a la Alcaldía del municipio Simón Bolívar para que atienda la limpieza de las zonas afectadas.

Vialidad caótica

Las calles de Brisas del Morro también se encuentran deterioradas y requieren asfaltado. Los moradores señalaron que los huecos y otras imperfecciones perjudican a las motos y vehículos que transitan por la zona. No obstante, en caso de ser reparada la vialidad, piden la colocación de reductores de velocidad como medida de prevención.

“No hay policías acostados y los motorizados circulan a toda velocidad, lo que representa un peligro si hay niños jugando en la calle”, explicó Camejo.

Barcelona / Valeria Bermúdez