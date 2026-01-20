Inician la reorganización de la seccional Anzoátegui del partido Acción Democrática

Con la designación de Geobanni Veracierta como secretario general de la seccional Anzoátegui del partido Acción Democrática, inició esta semana la reorganización del equipo estadal.

Veracierta, quien anteriormente se desempeñaba como secretario de organización, manifestó que estos cambios se deben a que el pasado 14 de noviembre se realizó un Comité Directivo Nacional (CDN) en Caracas, se reformaron los estatutos y se declaró la reorganización de algunas seccionales del país, entre ellas, Anzoátegui.

"Fui llamado por la Dirección Nacional de mi partido, por el compañero Bernabé Gutiérrez (secretario general nacional). Se me nombró como secretario general en el estado, ya que por motivos de salud Goyito Salazar no pudo seguir al frente de la secretaría general. Me va a acompañar en este proceso como secretario de organización seccional, Luis Guevara Marrón, exalcalde de Anaco", expresó.

Trabajo

Según Veracierta, actualmente están trabajando en los ajustes que se deben hacer en el Comité Ejecutivo Seccional, para posteriormente dar a conocer los nombres. Se estima que en el lapso de una semana, estén finiquitados.

"Hay estructura ya en 12 municipios, que se ha venido trabajando en ello, y vamos hacia la consolidación en los 21 municipios. Al asumir la secretaría general del partido en la entidad, yo voy a seguir adelante con el trabajo de organización, en conjunto con el compañero Luis Guevara Marrón. Seguir con el crecimiento de nuestro partido y esperar el desarrollo de los acontecimientos que han ocurrido en el país, para adaptarnos a los nuevos tiempos", enfatizó Veracierta.

Barcelona / Elisa Gómez