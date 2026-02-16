Incendio en el restaurante Oura sólo dejó daños en la parte exterior

La directiva del restaurante Oura, ubicado en Lechería, emitió un comunicado para informar que sus instalaciones sólo sufrieron daños en la parte exterior, tras el incendio registrado la tarde de este domingo.

El establecimiento comercial dijo en su cuenta de Instagram que las llamas consumieron su icónica churuata y todas las personas que estaban en el lugar al momento del suceso se encuentran bien, por lo tanto no hubo heridos ni muchos menos pérdidas humanas.

Oura acotó que se encuentran trabajando para restaurar el local y reabrir próximamente sus puertas.

Lechería / Redacción web