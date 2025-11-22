Iberia cancela vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU de riesgos en espacio aéreo

La aerolínea Iberia decidió cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela por la tensión militar que este país mantiene con Estados Unidos. Iberia dijo que irá evaluando la situación en el país para decidir cuándo retomar las operaciones.

La decisión de Iberia llega justamente un día después de que Estados Unidos alertara sobre riesgos en el espacio aéreo de Maiquetía por aumento de la actividad militar, debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela era de cinco semanales. El viernes y el domingo eran los únicos días que no había programados vuelos a a ese país.

Llamado

EEUU instó a las aerolíneas comerciales y pilotos a extremar la precaución a todas las altitudes, pues consideran que pueden "representar un riesgo potencial para aviones a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las llegadas o salidas y con los aviones en tierra".

La Aviación de Estados Unidos precisó que desde septiembre de 2025 se están registrando interferencias al Sitema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en el espacio aéreo controlado por Maiquetía. Aseguraron que algunos vuelos civiles reportaron afectaciones persistentes, incluso después de abandonar la zona; lo que, dicen, puede comprometer sistemas esenciales de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad.

Añadieron que las interferencias, que son provocadas por bloqueadores y dispositivos de falsificación de señales GNSS, pueden afectar a las aeronaves hasta 250 millas náuticas a la redonda (poco más de 460 kilómetros).

Luego de que la administración de Donald Trump desplegara equipos militares en el Caribe para luchar contra el narcotráfico, Venezuela comenzó también a ejecutar ejercicios militares en el territorio nacional para defender la nación de un posible ataque por parte de EEUU, pues consideran que realmente Norteamérica busca un cambio de régimen.

EEUU sostiene que "si bien Venezuela en ningún momento ha expresado la intención de apuntar a la aviación civil», posee aviones de combate avanzados, sistemas antiaéreos y Sistemas Portátiles de Defensa Aérea, «capaces de alcanzar las altitudes en que se desarrolla la aviación comercial".

Plus Ultra y Air Europa continúan operando entre Madrid y Caracas.

Madrid / Tal Cual