Huecos de un tramo de la Av. 5 de julio causan preocupación en conductores

La aparición de varios huecos de diferentes tamaños en la avenida 5 de julio de Puerto La Cruz, a la altura del antiguo edificio de Fundeso, causa preocupación en conductores que transitan regularmente por la zona.

A pesar de que muchos hacen diferentes maniobras para esquivar los orificios y evitar que se les dañe el tren delantero o algún caucho, es complicado transitar por este tramo de la importante arteria vial, ya que la afectación ocupa gran parte del lugar.

Incluso el hueco de mayor tamaño está en todo el medio del canal que conecta con las calles Juncal y Sucre (las más cercanas).

José Rojas, un colector que venía a bordo de la unidad donde labora, mientras se pararon cerca del sitio, comentó que en principio había sólo un hueco, pero con el pasar de los días se formaron otros.

"Eso se fue abriendo y ahora con la lluvia que cayó en estos días, el agua quedó estancada allí. Es necesario que arreglen este tramo de la avenida", opinó.

Un vigilante que trabaja en un estacionamiento, a pocos metros del lugar, aseguró que desde hace una semana empeoró el estado de esta zona de la vía porteña.

Los motorizados son los que tienen menos problemas para pasar por el lugar, ya que el tamaño de sus unidades hacen que el acceso sea más sencillo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez