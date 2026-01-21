Hoteleros esperan por autoridades para abordar tema de hospedajes clandestinos

Desde la Asociación de Hoteleros del estado Anzoátegui (Ahotanz) indicaron que el tema de los hospedajes turísticos dentro de condominios residenciales sigue vigente, afectando de manera directa al gremio.

Señalaron que es un problema que en los últimos años ha ido escalando, pero para poder hacerle frente necesitan del respaldo de las autoridades competentes. De hecho esperan que próximamente puedan ser atendidos por el alto mando de la Corporación de Turismo del Estado Anzoátegui (Coranztur), aunque ya han ido concretando acercamientos con directivos de juntas de condominio, principalmente en Lechería.

Dianne Serrano, directora ejecutiva de Ahotanz, comentó que incluso en los últimos meses de 2025 lograron plantear la situación en la cámara municipal de Urbaneja, una de las localidades más perjudicadas. Recordó que cada conjunto residencial tiene reglamentos que se deben cumplir, entre los que aparece la prohibición de alquilar a terceros, entre otras cosas por temas de seguridad.

Solicitud en espera

Serrano aseguró que el pasado 10 de diciembre hicieron una solicitud formal de un encuentro con la presidenta de Coranztur, Doryel Salazar, pero de momento no ha sido respondida. Según dijo, esperan que una vez el ente retome sus actividades a plenitud en este inicio de año, puedan ser atendidos.

"Ya nos hemos reunido con directivas por ejemplo de la Asociación de Propietarios del Complejo Turístico El Morro (APMO), entre otros conjuntos, para poner al tanto sobre lo que está ocurriendo ya que es poca la información que manejan al respecto. La intención también es hacerlo, por ejemplo, en la cámara municipal de Barcelona", contó.

La vocera también relató que manejan información de algunos condominios en los que han presentado problemas de seguridad por los alquileres clandestinos, lo que representa un peligro para el resto de habitantes.

Sin embargo, también saben que la mayoría de propietarios que acostumbran a ofrecer hospedaje temporal en sus residencias están fuera del país y desde allí manejan todo, lo que achica el margen de maniobra.

Serrano insistió en que igual se debe hallar una forma para hacer cumplir los reglamentos que prohíben el alquiler en áreas exclusivamente residenciales, pues merma la capacidad de producción en los hoteles, que están obligados a cumplir una serie de requerimientos para poder operar.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo