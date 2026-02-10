Hoteleros de Lechería proyectan repunte económico impulsado por sector petrolero y rutas aéreas

El sector hotelero de Lechería mantiene altas expectativas ante las nuevas políticas petroleras y la reactivación de conexiones aéreas, factores que consideran determinantes para la recuperación económica definitiva del estado.
A diferencia del turismo estacional, los representantes del gremio apuestan por el cliente corporativo vinculado a la Faja Petrolífera del Orinoco.
Jesús Quijada, vocero del Hotel Maremares, enfatizó que la clave reside en la conectividad: "Si no tenemos conectividad suficiente, no tenemos ocupación. Aspiramos a que se reactiven las rutas nacionales e internacionales; tenemos la capacidad para recibir tanto a ejecutivos como a turistas de destinos como Polonia o Rusia", señaló en nota de prensa.
A corto plazo, la temporada de Carnaval muestra cifras alentadoras con reservas que ya alcanzan el 80%. Los establecimientos han diseñado estrategias para retener al visitante:
Lechería / Redacción Web