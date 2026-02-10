martes
Hoteleros de Lechería proyectan repunte económico impulsado por sector petrolero y rutas aéreas

Los hoteleros de Lechería creen que la nueva realidad venezolana facilitará la evolución del turismo en Anzoátegui

El sector hotelero de Lechería mantiene altas expectativas ante las nuevas políticas petroleras y la reactivación de conexiones aéreas, factores que consideran determinantes para la recuperación económica definitiva del estado.

​A diferencia del turismo estacional, los representantes del gremio apuestan por el cliente corporativo vinculado a la Faja Petrolífera del Orinoco.

Jesús Quijada, vocero del Hotel Maremares, enfatizó que la clave reside en la conectividad: ​"Si no tenemos conectividad suficiente, no tenemos ocupación. Aspiramos a que se reactiven las rutas nacionales e internacionales; tenemos la capacidad para recibir tanto a ejecutivos como a turistas de destinos como Polonia o Rusia", señaló en nota de prensa.

​Carnaval 2026: Hoteles al 80%

​A corto plazo, la temporada de Carnaval muestra cifras alentadoras con reservas que ya alcanzan el 80%. Los establecimientos han diseñado estrategias para retener al visitante:

  • ​Ofertas internas: Actividades especiales y promociones para que el huésped disfrute sin salir del hotel.
  • ​Precios competitivos: Ajustes tarifarios para captar tanto a propios como a visitantes.
  • ​Con la adecuación de instalaciones para el sector industrial y una oferta turística robusta, Lechería se prepara para un año de estabilización económica.

