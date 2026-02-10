Hoteleros de Lechería proyectan repunte económico impulsado por sector petrolero y rutas aéreas

El sector hotelero de Lechería mantiene altas expectativas ante las nuevas políticas petroleras y la reactivación de conexiones aéreas, factores que consideran determinantes para la recuperación económica definitiva del estado.

​A diferencia del turismo estacional, los representantes del gremio apuestan por el cliente corporativo vinculado a la Faja Petrolífera del Orinoco.

Jesús Quijada, vocero del Hotel Maremares, enfatizó que la clave reside en la conectividad: ​"Si no tenemos conectividad suficiente, no tenemos ocupación. Aspiramos a que se reactiven las rutas nacionales e internacionales; tenemos la capacidad para recibir tanto a ejecutivos como a turistas de destinos como Polonia o Rusia", señaló en nota de prensa.

​Carnaval 2026: Hoteles al 80%

​A corto plazo, la temporada de Carnaval muestra cifras alentadoras con reservas que ya alcanzan el 80%. Los establecimientos han diseñado estrategias para retener al visitante:

​Ofertas internas: Actividades especiales y promociones para que el huésped disfrute sin salir del hotel.

​Precios competitivos: Ajustes tarifarios para captar tanto a propios como a visitantes.

​Con la adecuación de instalaciones para el sector industrial y una oferta turística robusta, Lechería se prepara para un año de estabilización económica.

Lechería / Redacción Web