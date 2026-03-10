Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander de Barcelona recibió resonador de alta tecnología

El Hospital Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, ubicado en el sector Las Garzas de Barcelona, recibió este lunes 9 de marzo un equipo de resonancia magnética considerado entre los más avanzados en su tipo, como parte del proceso de modernización de los servicios de diagnóstico por imágenes en la entidad.

El equipo, cuya inversión supera los tres millones de dólares, fue recibido por el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, junto a la Autoridad Única de Salud en la región, Roberto Rojas, y la directora del centro hospitalario, Zuilen Li Moreno.

El proyecto contempla además la rehabilitación integral del área de imagenología del hospital, con el objetivo de adecuar los espacios para la instalación y funcionamiento del nuevo equipo. Estas mejoras forman parte de un plan de fortalecimiento de los servicios diagnósticos en centros de salud del estado.

De acuerdo con las estimaciones iniciales, una vez que entre en funcionamiento el resonador tendrá capacidad para atender a unos 10 pacientes diariamente, permitiendo la realización de estudios especializados que contribuirán al diagnóstico de diversas patologías.

Las autoridades indicaron que la puesta en marcha de esta unidad permitirá ampliar la capacidad de atención del hospital y facilitar el acceso de la población a estudios de resonancia magnética dentro del sistema público de salud.

Barcelona / Redacción web