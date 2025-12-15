martes
Hijo de Juan Pablo Guanipa exige atención médica urgente para su padre

Guanipa fue detenido el pasado 23 de mayo / Foto: Archivo

Ramón Guanipa, uno de los hijos del dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, exigió este lunes la "atención médica urgente" para su padre en prisión al afirmar que es resistente a la insulina y sufre de hipertensión, por lo que recurría a "chequeos constantes".

"Su condición actual de salud es completamente desconocida para nuestra familia", indicó el hijo en la cuenta de X de Juan Pablo Guanipa, quien es activista político del partido Primero Justicia y también cercano a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

Ramón Guanipa exigió que se permitan visitas, así como una "atención inmediata" y que se sigan los "estándares internacionales y le sean respetados sus derechos fundamentales".

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo pasado, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan para "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes con supuestos "actos terroristas", por los que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.

Caracas / EFE

