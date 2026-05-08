Hernández: la oscuridad reina en el pasillo que comunica al hospital de niños con el de adultos

El coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud (Motrasalud) y delegado de prevención del Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti de Barcelona, en el estado Anzoátegui, Edisson Hernández, denunció este jueves, la oscuridad que reina en el pasillo que comunica al hospital de niños y la maternidad con el nosocomio de adultos.

Según el representante gremial, desde hace más de 10 años, esta área, conocida popularmente como "el túnel", se encuentra sin iluminación, lo cual ponen en riesgo a médicos, enfermeras y camilleros que suelen transitar para comunicarse entre ambos edificios.

"A pesar de las condiciones, el personal pasa por allí porque es obligatorio. Por ejemplo, si hay un fallecido en el hospital de niños o la maternidad, lo tienen que trasladar por allí, a la hora que sea, para la morgue. De día hay claridad por la luz natural, pero de noche es la gran oscuridad y eso es un peligro inminente porque pueden agredir a alguien en un intento de robo o abuso", expresó.

De igual manera, Hernández comentó que en el piso 5 del hospital de adultos hay pacientes de Ginecología que son atendidas en la maternidad, que a la hora de una operación o emergencia deben ser trasladadas por ese pasillo.

"El llamado es al gobernador Luis Marcano para que resuelva este peligro lo antes posible, porque los que pasamos trabajo somos los humildes trabajadores", señaló.

Otra área

El representante gremial también elevó su voz para solicitar el rescate del área del sótano.

Aseguró que desde 2010 este espacio tiene cables de alta tensión bajo las aguas negras y blancas.

Igualmente denunció que en el área abundan la basura y los roedores.

"Toda esta situación atenta contra la salud de los pacientes y trabajadores. Ni la directiva del hospital ni la de Saludanz hacen caso a esto. Lo único que alegan cuando uno denuncia, es que estamos perjudicando la gestión, pero nosotros no tapamos el sol con un dedo, nosotros decimos la realidad porque está plasmado en la ley, que uno tiene que denunciar las condiciones que afectan a la salud; al igual que la vida del trabajador y del paciente", enfatizó Hernández.

Barcelona / Elisa Gómez