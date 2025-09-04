Hermandad inició rehabilitación de la plaza José Gregorio Hernández de Guayacán de las Flores

Desde este martes, la Hermandad y Amigos del Beato José Gregorio Hernández de la iglesia San Judas Tadeo de Guayacán de las Flores, en Bermúdez, estado Sucre, inició la rehabilitación de la plaza nombrada por el santo de Isnotú, como parte de los festejos que se llevarán a cabo en el país por la canonización.

José Luis García, vocero de la organización, señaló que esperan tener lista la plaza para la fecha de la canonización, así como para la festividad del santo, el 26 de octubre. “Estamos prestos a nivel nacional, de todas las festividades, de la congregación gregoriana”.

Precisó que los trabajos se llevan a cabo con la labor de los miembros de la hermandad, así como el aporte de instituciones privadas y de la comunidad.

Agregó que, incluso, el sector de la urbanización Guayacán de las Flores donde está la plaza, lleva el nombre de José Gregorio Hernández

A los trabajos se sumarán también algunos arreglos de la iglesia San Judas Tadeo, como pintura, iluminación y arreglo de filtraciones. Pidió a las autoridades locales que colaboren con los trabajos.

Reconoció el apoyo del Ministerio de Ecosocialismo, del Instituto Nacional de Parques (Inparques) en las labores que ya han ejecutado y de Sucre Te Quiero.

Adelantó que la Cámara de Comercio y la Fundación Prosperi ofrecieron el busto que llevará la plaza y que se espera se concrete el donativo para octubre.

