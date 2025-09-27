Henrique Capriles: Venezuela necesita acciones concretas, no más presos políticos

El excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski señaló a Nicolás Maduro de "profundizar la crisis" con nuevas detenciones políticas y mayores violaciones de derechos humanos en el país.

"El gobierno lo que hace es profundizar la crisis. ¡Más presos, más crisis! ¡Más violaciones de DDHH, más crisis! (…) Venezuela necesita acciones concretas y reales, no más propaganda ni más presos políticos", expresó Capriles en un mensaje en redes sociales, en respuesta al traslado arbitrario de cinco presos políticos de Barinas a cárceles del estado Miranda.

El exgobernador insistió que lograr la paz en el país "requiere de hechos que demuestren justicia y una acción debe ser la inmediata liberación de todos los presos políticos", en una posición similar a la expresada por su partido Unión y Cambio en días pasados.

Informe

Recientemente, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó su último informe sobre la situación de derechos humanos tras las presidenciales de 2024. Desde la ONU, los expertos destacaron que hubo una "ola de represión coordinada y sistemática por parte del Estado" que agravó la situación de los derechos humanos en el país, y aún se mantiene en 2025.

En ese sentido, la Misión de Determinación halló que la represión gubernamental causó al menos 30 muertos: 25 durante las protestas poselectorales de julio del año pasado y las otras cinco tras las detenciones y bajo custodia del Estado. Además, documentó el fallecimiento de tres personas más por motivos de salud tras ser excarcelados.

El documento detalló como prácticas de represión las detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y un patrón de persecución política que afectó de manera diferenciada a mujeres, adolescentes, personas de la comunidad Lgbti, periodistas y defensores de derechos humanos.

El Foro Penal Venezolano contabilizó 823 presos políticos hasta el 15 de septiembre, entre ellos cuatro adolescentes y 89 personas extranjeras. Además, la organización resaltó que desconocen el paradero de 42 de ellas, pues ni sus familiares y abogados han tenido precisión sobre su sitio de reclusión, no han podido visitarlos o conversar vía telefónica.

Caracas / Tal Cual