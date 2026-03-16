Hallaron restos de adolescente venezolana desaparecida en Brasil

Las autoridades de Brasil localizaron los restos de una adolescente venezolana de 17 años que estaba desaparecida desde septiembre de 2025.

La víctima fue identificada como Raquel Alexandra Cedeño Suárez, quien fue vista por última vez en la localidad de Rorainópolis acompañada por dos hombres. Tras su desaparición, los sospechosos abandonaron la zona.

La investigación se prolongó por varios meses hasta que las autoridades lograron capturar a uno de los implicados. Durante el interrogatorio, el sospechoso, de 24 años, confesó su participación en el crimen y reveló la ubicación del cuerpo, en las afueras de Rorainópolis, cerca de la frontera con el estado Bolívar, en Venezuela.

El caso continúa bajo investigación por las autoridades brasileñas para esclarecer todos los detalles del hecho y capturar a los demás implicados.

Brasil / Notiprimicia