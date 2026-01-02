Habitantes de El Silencio de Güiria de La Playa recibieron el año 2026 en medio de un apagón

En la oscuridad recibieron el año los habitantes de El Silencio de Güiria La Playa, en la franja costera del municipio Bermúdez del estado Sucre, luego de que, supuestamente, fallara un transformador y los dejara sin electricidad por cerca de 36 horas.

La avería, que afectó a unas 200 familias que viven en la comunidad, ocurrió pasadas las 8:00 de la mañana del 31 de diciembre y la arreglaron pasadas las 6:00 de la tarde del 1 de enero, porque los habitantes de El Silencio, apoyados por otros sectores, decidieron cerrar la Vía Nacional Carúpano-Cumaná, para presionar a las autoridades y lograr el arreglo del transformador.

Domingo Brito, vecino de la zona afectada, explicó que cerca de las 3:00 de la tarde decidieron cerrar la carretera ante la inacción de las autoridades.

Brito deploró que debieron soportar los rigores de la falta de electricidad en la fecha más celebrada del año.

Fallas

Reconoció que los problemas con el sistema eléctrico han ido disminuyendo, aunque hay sectores donde hay más fallas que en otros, “no con la rapidez que quisiéramos, pero se han ido solucionando”.

Otro vecino, Isidro Brito, dijo que los apagones son frecuentes y fue preciso que la gente recogiera palos y piedras para trancar la vía, como una presión para que aparecieran los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para arreglar la falla.

Sucre / Corresponsalía Carúpano