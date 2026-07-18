Habilitan 11 terrenos en La Guaira para la disposición temporal de escombros tras los terremotos

Tras los sismos ocurridos el pasado 24 de junio, el Ministerio para el Ecosocialismo puso en marcha un plan de contingencia para gestionar la gran cantidad de residuos generados. El ministro Nelson Rodríguez informó sobre la habilitación de 11 predios estratégicos en todo el estado La Guaira, los cuales funcionan como Centros de Disposición Temporal (CDT).

Estos espacios fueron seleccionados mediante una evaluación técnica realizada en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), permitiendo que los escombros sean recibidos, clasificados y posteriormente procesados según su naturaleza.

Logística y participación privada

Para asegurar un proceso eficiente, el retiro de escombros cuenta con la supervisión de los organismos de rescate, quienes emiten la autorización necesaria para que los camiones se dirijan hacia los puntos de acopio oficiales. Con el fin de fortalecer esta labor, las autoridades hicieron un llamado al sector privado para integrarse a la gestión de estos residuos.

Actualmente, empresas como Fospuca y Protecnia forman parte de la fuerza de tarea encargada de mantener la entidad en condiciones óptimas, sumando un esfuerzo conjunto que emplea a 697 personas y dispone de 106 vehículos operativos.

Estadísticas y avance de las labores

Las cifras oficiales reflejan una estabilización en las tareas de limpieza. Mientras que durante los primeros tres días posteriores al evento sísmico se recogieron más de 700 toneladas diarias, el ritmo actual se ajustó a unas 300 toneladas por día. En total, se recolectaron 8.784 toneladas de desechos.

Paralelamente, las autoridades estimaron un volumen total de residuos cercano a los dos millones 106 mil toneladas, de los cuales la mayor parte proviene de materiales de construcción (un millón 529 mil toneladas) y el resto se compone de bienes personales.

Fiscalización y conciencia ambiental

Finalmente, el ministro Rodríguez destacó que, atendiendo a las denuncias ciudadanas difundidas a través de redes sociales, el Gobierno reforzó la fiscalización ambiental.

Bajo el marco de la legislación vigente, se ejecutaron operativos de control no solo para asegurar el cumplimiento de la norma, sino también para fomentar una mayor cultura de responsabilidad y concientización sobre el manejo de residuos en situaciones de emergencia.

La Guaira / El Impulso