Gyökeres, el héroe de la máscara que vuela de la liga portuguesa al Arsenal

Carismático, con un olfato único para el gol y luchador incansable, el delantero sueco de origen húngaro Viktor Gyökeres, de 27 años, se marcha al Arsenal de Mikel Arteta dejando huella en la afición del Sporting de Portugal, que despide al que ha sido el héroe 'leonino' de las últimas dos temporadas.

En una nota presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM), el club lisboeta anunció este sábado el acuerdo para el traspaso "a título definitivo" de los derechos deportivos de Gyökeres por 76.020.513 euros.

Esa cantidad comprende una cuota fija de 65.764.103 euros y una variable en función del cumplimiento de objetivos relacionados con el rendimiento deportivo del jugador y del Arsenal de 10.256.410 euros.

Goleador

Gyökeres se va de Portugal tras haber sido máximo goleador de la Liga en las dos temporadas que ha jugado. En la 23/24 marcó 29 tantos, por delante de Simon Banza, del Braga, con 21, y en la última anotó 39, veinte más que Pavlidis y Samu, ambos con 19.

Tienen en su haber dos Ligas de Portugal con el Sporting y una Copa de Portugal.

Viktor Einar Gyökeres (Estocolmo, 1998) creció como futbolista durante 13 años en el Aspudden, un modesto club de las afueras de Estocolmo que lo vio crecer, hasta el verano de 2014, momento en el que fichó por la escuela de fútbol más prestigiosa de Suecia, la del club Brommapojkarna (BP)

El verano siguiente, con 17 años, debutó con el primer equipo al final del campeonato liguero, cuando luchaba por mantener la categoría de la segunda división, aunque, finalmente, descendió.

En los años 2016 y 2017, Gyokeres se consagra y se convierte en el protagonista de dos ascensos consecutivos de categoría y, además, empezó a brillar con la selección de Suecia.

Con el equipo nacional, el delantero fue el máximo goleador de la Eurocopa Sub-19 disputada en 2017 y meses después, en enero 2018, el Brighton inglés le pagó un millón de euros al BP.

Primera pasantía por Inglaterra

En Inglaterra su vida futbolística no fue fácil, no llegó a debutar nunca en La Premier y el club lo cedió al St. Pauli (Alemania) y al Swansea, hasta que el Coventry City, de la 'Championship' (segunda categoría) apostó por él y lo fichó en julio de 2021. Allí creció como goleador y en 2023 le llovieron las ofertas.

Aterrizó en Lisboa en julio de 2023 para fichar por el Sporting, que pagó 21 millones de euros al Coventry, convirtiéndose en el fichaje más caro jamás realizado por el club portugués, lo que hizo que muchos hinchas verdiblancos cuestionaran una suma tan elevada por un desconocido de la segunda división inglesa.

Las dudas se disiparon de inmediato, ya que en la primera jornada Gyökeres deslumbró con un doblete.

Su manera de celebrar cada gol, entrelazando los dedos con las manos colocadas tapándose la cara a modo de máscara, se ha convertido en un auténtico fenómeno en Portugal.

Motivo del festejo

Al principio el jugador mantuvo el secreto sobre el significado de ese gesto, lo que desató todo tipo de teorías, hasta que él mismo reveló que está inspirado en el universo Batman, en el personaje de Bane, cuando dice "Nobody cared until I put on the mask" (A nadie le importaba hasta que me puse una máscara).

Además de sus tantos, se ha erigido como ídolo por su tenacidad sobre el césped, por no dar ningún balón por perdido y por jugar en beneficio del equipo, características que desarrolló en la exigente 'Championship' de Inglaterra.

Antes de llegar al Sporting, el sueco admitió que tuvo otras ofertas, pero que se decidió por el club lisboeta dada su trayectoria de formación, ya que de él han salido estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo o Luís Figo.

Londres / EFE