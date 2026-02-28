Guterres pide el "cese inmediato de las hostilidades" y condena la escalada militar en Oriente Medio

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este sábado el "cese inmediato de las hostilidades" y condenó la escalada militar en Oriente Medio tras "el uso de la fuerza por parte de EE.UU. e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región".

Guterres advirtió en un comunicado de que "la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales", pidió "una desescalada urgente" y dijo que, de no producirse, "existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad en Oriente Medio".

El jefe de la ONU recordó además que "todos los Estados miembros están obligados a respetar el derecho internacional y la Carta de la organización", que "prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país".

Asimismo, instó a todas las partes a "volver de inmediato a la vía diplomática" y subrayó que "no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales conforme al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas".

Guterres reiteró que el respeto a la Carta constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y advirtió de que una mayor escalada podría tener consecuencias graves para toda la región.

Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia en la tarde de este sábado para tratar la situación, tras la operación de EE.UU. e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán.

La reunión ha sido convocada a las 16:00 horas (21:00 GMT) bajo la presidencia rotatoria del Reino Unido, que ejerce este cargo por última vez antes de que Estados Unidos asuma la presidencia en marzo.

Según un portavoz de la presidencia rotatoria, la reunión se convoca tras «la solicitud de varios miembros» del Consejo de celebrar un encuentro de emergencia para este sábado.

Nueva York / EFE