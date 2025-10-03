Güiria fue declarada capital del estado Sucre en una sesión conjunta del Cles y la Cámara de Valdez (+Fotos)

Desde este viernes Güiria, en el municipio Valdez del estado Sucre, se convirtió en la capital administrativa de la entidad, tras ser oficializada la petición de la gobernadora Jhoanna Carrillo, en una sesión conjunta del Consejo Legislativo (Cles) y el Concejo Municipal valdeciano.

La sesión se realizó en la plaza Bolívar de la localidad, con la presencia de la mandataria regional, todo el cuerpo de legisladores, el alcalde Román Rojas y los ediles de Valdez.

La gobernadora Carrillo (de azul) estará despachando desde Güiria durante los próximos días

La gobernadora manifestó su compromiso con el pueblo del fronterizo municipio pariano y anunció que se aprobó la modificación transitoria del asiento de los órganos del Poder Público estadal a la ciudad de Güiria. “Así reafirmamos nuestra voluntad de descentralización y cercanía al pueblo”.

Compromiso

Carrillo se comprometió durante la campaña a atender a cada municipio, mudando el gobierno por varios días a cada territorio.

Resaltó, además, la declaración de varias manifestaciones culturales de la zona, como patrimonios inmateriales del estado Sucre.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano