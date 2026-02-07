Guillermo Arcay: El béisbol es el pasatiempo número uno del país y eso está demostrado (+Fotos)

Guillermo Arcay es uno de los narradores deportivos más reconocidos del staff de Televén, pues posee la capacidad para describir a la perfección los encuentros de béisbol y baloncesto con una fluidez propia de los buenos oradores, al punto de que los fanáticos de diferentes equipos esperan a que pronuncie las sílabas "O-FI-CIAL" para saber cuando concluyen los duelos de relevancia.

Actualmente, se encarga de dar a conocer las incidencias de la Serie De Las Américas Gran Caracas 2026, un torneo en el que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) es representada por el monarca de la temporada 2025-2026: Navegantes del Magallanes, y durante el desarrollo del evento ha apreciado cómo la pelota rentada sigue en el gusto de los habitantes del territorio patrio, hasta llegar a ser parte de su identidad cultural, algo que lo llevó a una extraer un juicio de valor sobre el tema.

El narrador deportivo pertenece al staff de Televén / Foto: Comunicaciones Televén

"El béisbol es el pasatiempo número uno del país y eso está demostrado", dijo Arcay, de 42 años de edad, durante una reciente visita al estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Carabobo, donde presenció uno de los choques entre Caribes de Anzoátegui y La Nave Turca en el marco de la Gran Final de la LVBP. Ese cruce lo ganó 4-2 La Galera y originalmente estaba pautado a siete enfrentamientos.

"La final entre Caribes y Magallanes captó muchas miradas desde su inicio y eso representa una clara demostración de lo que significa la LVBP para nuestros ciudadanos. En el caso de Magallanes, quedó más que comprobado que es un sentimiento nacional, capaz de movilizar mucha gente a un coso de cualquier ciudad. También hay que resaltar que por su parte Caribes logró crear a una afición muy fiel en el parque Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde lo respalda en cada una de sus presentaciones. Eso es un ejemplo de la energía positiva que transmite el béisbol venezolano en cada ocasión".

Ausencia de Magallanes de la Serie del Caribe

Magallanes, que bajo el mando del puertorriqueño Yadier Molina conquistó recientemente su décimo cuarto cetro en la LVBP, interviene en la Serie De Las Américas Gran Caracas 2026 porque no asitió a la Serie del Caribe Jalisco 2026 por razones extradeportivas.

A criterio de este caraqueño, nacido el 11 de octubre de 1983 y que creció en la capital carabobeña, la ausencia del Buque del Clásico Caribeño fue lamentable, porque el público de Guadalajara, México, no pudo apreciar a los talentos peloteriles que animaron una campaña invernal patria que catalogó de altísimo nivel.

"Lamento mucho que Venezuela no esté en la Serie del Caribe, porque es un equipo clásico y debido al gran talento que existe en el país, los seguidores del béisbol siempre esperan los duelos internacionales para ver de qué estamos hechos. Existe una gran rivalidad contra los conjuntos de Puerto Rico y República Dominicana, y esa es una de las cosas que no se va a poder vivir este año en Jalisco. Creo que los fans de México, y de cualquier otra nación, siempre van a querer ver a los clubes de la LVBP porque poseen rósters bastante competitivos", explicó el también conductor del programa Teledeportes en la planta televisiva de Horizontes que piensa que la LVBP les permite a los residentes de "La Pequeña Venecia" apreciar a beisbolistas que están o han pasado por la Major League Baseball (MLB).

El caraqueño entrevistó a Miguel Cabrera (derecha), quien jugó 21 campañas en la MLB / Foto: Prensa Televén

"Hay que recordar que la ausencia de Venezuela de Jalisco 2026 no tuvo que ver con el nivel de nuestra pelota, sino con causas que no están relacionadas con el deporte (el contexto sociopolítico del momento). En la LVBP existe un nivel muy alto, porque hay estrellas de los diversos clubes que fueron grandeligas y estuvieron animando la reciente finalísima como Hernán Pérez con Caribes, así como Rougned Odor y Wilfredo Tovar con Magallanes. También Navegantes contó con Leandro Cedeño, que viene de actuar en Japón (con Leones de Saitama Seibu) y es una luminaria de la LVBP", declaró el exconductor de Se Habla Deporte (SHD) en Meridiano Televisión y quien aspira a que la LVBP vuelva a participar pronto en un Clásico de Febrero.

"Ojalá se solucionen los temas (no beisbolísticos) y el río retome su cauce para que vuelva a presentarse Venezuela en la Serie del Caribe en febrero de 2027. Ese es un anhelo que tenemos todos los habitantes de este gran país que amamos el béisbol".

Mentores en la profesión

El también locutor, que junto con Carlos Marcano y Eduardo Pino es responsable del espacio radial Convocados por el Circuito Líder, reveló que su fuente de inspiración para relatar cotejos de la LVBP, la MLB, la National Basketball Asociation (NBA) y la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) fue Ernesto Jerez, dominicano que pertenece a la cadena de TV por suscripción ESPN, por el que siente admiración.

"Siempre admiré a Ernesto Jerez. Crecí viéndolo en ESPN, donde narró varios juegos de béisbol y básquetbol, y también trabajó como ancla de SportsCenter. Es una gran referencia para todos los que nos dedicamos a descibir las incidencias de los compromisos tanto en el tabloncillo como en los diamantes", aseveró Arcay quien recordó que cuando era niño escuchó a otras figuras del micrófono a través de medios nacionales.

Omar Vizquel (derecha), exbigleaguer, es otro ícono de la pelota con el que ha dialogado el locutor / Foto: Prensa Televén

"Cuando era chamo, crecí escuchanco la voz del recordado Humberto 'Beto' Perdomo, a quien admiraré siempre por su carisma y la emoción que le inyectaba a cada encuentro de béisbol. Tuve el privilegio de compartir cabina con él en Meridiano Televisión, e incluso vivir unos meses en su casa, algo que para nadie es un secreto, y es de las mejores personas que he conocido en mi vida. También admiré mucho al fallecido Delio Amado León, porque mi padre (no revela su nombre) era caraquista y sintonizaba el circuito radiofónico de Leones donde Delio Amado León era la voz principal, al igual que en el canal Venevisión para el que estaba encargado de transmitir confrontaciones de las Grandes Ligas. Junto a Jerez, tanto Perdomo como León, son mis ejemplos a seguir en esta maravillosa profesión".

Planes inmediatos

Arcay, quien también fue directivo de Guerreros de Caracas -ahora Guerreros de Lara- en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP)-, reveló los planes que tiene para el resto de 2026 que, según él, estará cargado de "buen deporte" para los amantes de distintas disciplinas.

"En Circuito Líder seguiremoscon el programa Convocados con mis amigos y colegas Carlos Marcano y Eduardo Pino. También hay otras cosas que vienen en camino, pero las anunciaré en su debido momento. En el caso de la televisión, con Televén, del que siempre estaré agradecido y considero mi casa, se difundirán eventos importantes porque su junta dirtectiva, encabezada por la familia Camero- sigue invirtiendo en el deporte. En la pantalla vamos a tener el Clásico Mundial de Béisbol (WBC, por sus siglas en inglés) en marzo, el Mundial de Fútbol Estados Unidos, México y Canadá 2026 en junio y seguiremos apoyando al fútbol venezolano (Liga FUTVE), además las Grandes Ligas, cuyos certámenes se desarrollarán a lo largo de varios meses. Me siento feliz de formar parte de Televén, porque le apuesta al país a través del entretenimiento y deporte sano", acotó el avileño que antes de despedirse les envió un mensaje tanto a sus admiradores como detractores a quienes respeta.

El relator comparte micrófonos con María Alexandra Bastidas (derecha) en Teledeportes / Foto: Prensa Televén

"A las personas que me admiran y a los que no, les doy gracias por estar pendientes de lo que uno hace. Bienvenidas sean todas las críticas constructivas, así como los buenos comentarios de la gente que disfruta del deporte hoy día. Vienen cosas buenas para todos, porque el futuro de Venezuela es promisorio".

Valencia / Joseph Ñambre