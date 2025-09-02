Guardia Nacional de Puerto Rico pide "calma" a población ante ejercicios militares de EEUU

La Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) pidió este martes a la ciudadanía "calma", "evitar la especulación" y "acudir a fuentes oficiales" para obtener "información confiable" tras la polémica desatada por el apoyo de las autoridades a los ejercicios militares que realizan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el archipiélago debido a la escalada de tensión con Venezuela.

La GNPR remarcó en un comunicado que estas prácticas de la vigésimo segunda Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (22nd MEU, por sus siglas en inglés) son "temporeras" y se llevan a cabo bajo "estrecha coordinación para garantizar un mínimo impacto en la población local" de este Estado Libre Asociado a EE.UU.

"La Guardia Nacional de Puerto Rico se enorgullece de apoyar entrenamientos, que comenzaron el 31 de agosto, que fortalecen el aprestamiento y la interoperabilidad. La presencia de la 22nd MEU y el uso de nuestras facilidades reflejan nuestro valor estratégico como centro de entrenamiento militar", enfatizó el ayudante general de Puerto Rico, Carlos J. Rivera.

A su juicio, "estas operaciones son ejemplo de colaboración y planificación entre varias ramas militares que benefician la seguridad nacional y fortalecen la confianza de nuestras comunidades".

Despliegue

Estados Unidos ha desplegado en los últimos días más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico.

Según informó la 22nd MEU, se anticipa un aumento en la actividad militar visible al público en Puerto Rico, incluyendo movimientos tácticos y operaciones aéreas, particularmente en áreas cercanas a la costa.

De acuerdo a las autoridades, los entrenamientos incluyen desembarcos anfibios, reconocimiento y técnicas de supervivencia, aprovechando el terreno y clima únicos de Puerto Rico, y por razones de seguridad operacional, no se han divulgado ubicaciones específicas.

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, subrayó el viernes que no existe ninguna declaración oficial por parte de EE. UU. para reactivar alguna base militar o para retomar las prácticas militares en las islas municipio de Vieques y Culebra, ubicadas en el este del archipiélago.

La Marina de Estados Unidos utilizó Vieques y parte de Culebra como campo de tiro hasta mayo de 2003, y a pesar de la retirada de la Marina, la limpieza de los restos de munición sin detonar en ambas islas aún no ha finalizado.

Declaraciones

Sus declaraciones llegaron después de que el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer, no descartara la posibilidad de una reactivación militar en la antigua base Roosevelt Roads y en Vieques ante el aumento de la tensión en el Caribe.

Ante las declaraciones de Garffer, varios grupos políticos y sociales han expresado su rechazo a la reactivación de las bases militares en Puerto Rico, entre ellos Madres contra la Guerra.

Por último, la GNPR aseguró que se ha coordinado con agencias del Gobierno local de Puerto Rico, servicios de emergencia y autoridades civiles para asegurar "la transparencia y la seguridad operacional".

Esta movilización se enmarca en un aumento de la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre quien la Administración de Donald Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

El estatus político de Puerto Rico como Estado Libre Asociado, establecido en 1952, otorga al archipiélago cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE.UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.

San Juan / EFE