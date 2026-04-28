Guanipa anuncia viaje a EE.UU. por agenda familiar y política

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa viajó temporalmente a Estados Unidos para atender asuntos personales y sostener encuentros con aliados internacionales, según dijo en sus redes sociales.

“Hermanos! Estaré en Estados Unidos por unos días para atender temas familiares y cumplir una agenda de trabajo con nuestros aliados”, expresó el exdiputado en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Desde Miami, el dirigente también se refirió a la posibilidad de un encuentro con la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. “Es posible”, comentó en entrevista para VPI TV.

Guanipa señaló que su viaje será breve y reiteró su compromiso con el país. “En pocos días regreso a nuestra amada Venezuela”, afirmó.

Miami / Redacción web