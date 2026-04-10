Guanipa acusó al nuevo fiscal general de ser "cómplice" del chavismo

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa acusó al recién nombrado fiscal general de Venezuela, el abogado Larry Devoe, de ser "cómplice por años" de "todas las atrocidades del chavismo".

En un video publicado en su cuenta de X, Guanipa subrayó que en 2014 Devoe fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que, según el opositor, "ignoró" y se "burló" de "miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo".

En este sentido, afirmó que en 2014 y 2017 Devoe tampoco "dijo nada" sobre personas que fueron asesinadas en el marco de una serie de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Además, indicó que, en 2019, el nuevo fiscal le prohibió la "entrada a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)" para que no se reportara "todo lo que el chavismo le estaba haciendo a los venezolanos".

Guanipa añadió que Devoe no se pronunció después de que Maduro se "robara" las presidenciales de 2024 y se desatara una crisis poselectoral que, aseguró, dejó a "más de 3.000" personas detenidas, incluyendo a menores de edad, y "más de 30" muertos.

"Venezuela necesita un fiscal general que ponga la ley primero que la política, no uno que tenga como política destruir la ley (…). Venezuela tiene que pasar, de una buena vez, la nefasta página de una Fiscalía usada para el poder", manifestó el opositor.

Caracas / Redacción web