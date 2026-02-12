Gremios y sociedad civil reiteraron en Carúpano petición de mejoras laborales y libertad de presos políticos

Gremios educativos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, salieron este jueves a la calle en Carúpano, estado Sucre, para pedir reivindicaciones salariales, restitución de derechos laborales, pero también que se libere al resto de los presos políticos que aún quedan en las cárceles del país.

La manifestación, que se llevó a cabo en el pórtico de la iglesia Santa Catalina, se realizó en medio de la expectativa por la excarcelación del dirigente Robert Franco, quien salió de Tocuyito el fin de semana y cuya presencia se esperaba en el asamblea.

Aunque no se aclaró la causa de la ausencia del gremialista, se informó que aún nos e encuentra en la ciudad y se presume que no participará en manifestaciones públicas debido a los términos de su salida.

Mario Bellorín, presidente del Colegio de Profesores (CPV) de Carúpano-Paria, resaltó que la jornada unió el reclamo contractual y reivindicativo, con las exigencias para que se libere a todos los presos políticos. Manifestó que Robert Franco estará en l zona en las próximas horas.

Pidió a los trabajadores de la educación, y en especial a los docentes, a que se sumen a la lucha y apoyen a la dirigencia magisterial en los reclamos laborales, que no son exclusivos de un gremio, sino de todos.

Especificó que en lo reivindicativo vienen activando desde 2018, sin respuestas satisfactorias del gobierno nacional.

Cree que vienen cambios en el país y con estos, los anuncios de beneficios para todos. “Vienen tiempos buenos, pero los invito a que nos acompañen en las venideras luchas, porque los derechos se defienden gobierne quien gobierne”.

Voz

Osnellis Murat, vocera de Ciudadanos por la Libertad, dijo que siguen alzando la voz por los encarcelados, que según cifras que manejan, llegarían a unos 500.

Recordó que en el caso de Sucre, aún permanece preso el sindicalista Luis José Subero, de Cajigal, cuya liberación están pidiendo a la fecha.

“Es el momento de que Venezuela levante la voz, pero para una libertad plena, tanto para el país como para los presos políticos. No podemos seguir permitiendo que la libertad siga siendo coaccionada, necesitamos que salgan libres, pero con una libertad plena”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano