Gremios pesqueros en Sucre piden rectificar política que mantiene paralizada la flota

Los gremios de armadores y de pescadores industriales del estado Sucre, se concentraron este jueves en la Lonja Pesquera de Cumaná, para pedir al gobierno regional que atiendan sus peticiones para una reactivación de la flota.

Gabriela Salazar, secretaria del Sindicato de Pescadores Industriales y afines, informó que piden espacios para el diálogo, ante la severa crisis que vive el sector. “No es la crisis de un gremio, es el colapso de una cadena, de marinos, de trabajadores de las plantas procesadoras, de mecánicos, de astilleros, de proveedores, de comunidades costeras que viven por y para la pesca. Son miles de familias venezolanas, cuyo sustento se ha visto interrumpido por la política pesquera”.

Según los datos que dan los sectores involucrados en la actividad, 95% de la flota se encuentra varada desde 2024, lo que afecta a unos dos mil trabajadores del sector, así como a sus familias.

Henry Sánchez, presidente del Sindicato de Pescadores Industriales y afines, dijo que buscan visibilizar el paro de la flota y la falta de acción gubernamental para revertir la situación. “Le hacemos un llamado al ministro de Pesca que rectifique, que aquí hay mucho padre de familia pasando necesidad”.

Cifras

A los dos mil afectados de forma directa, se suman otros tres mil trabajadores indirectos, que también son perjudicados por la situación. En total, unas 30 mil familias padecen los rigores sociales de la falta de ingresos por la paralización de la flota en todo el país.

Sánchez pidió la presencia del ministro Loyo para conversar. “Lo que queremos es trabajar. Pedimos derecho al trabajo”.

Salvador Pessanisi, presidente de la Asociación de Armadores, precisó que en suma, la situación afecta a las flotas de Sucre en Cumaná y Güiria y a las embarcaciones del estado Anzoátegui.

Agregó que piden respuestas tras la paralización de todo un año e introducir propuestas, sobre todo a la gobernadora Jhoanna Carrillo, a quien le han llevado varias cartas.

Precisó que el estado más afectado es Sucre, donde hay 95% de paralización de las embarcaciones. “La gobernadora debería ser la garante y estar con nosotros dando el frente, para que su estado se reactive y que vuelva la economía que brillaba en este municipio y en Güiria”.

Los afectados, tras una asamblea de ciudadanos, pidieron a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que emplace al ministro de Pesca a rectificar en la política que le viene aplicando al sector.

Pidieron una política de pesca cónsona con las leyes nacionales y que proteja al trabajador, proteja la producción nacional e incentive el uso soberano y sostenible de los recursos marinos.

Sucre / Corresponsalía