Gremios de Sucre entregaron pliegos de peticiones ante inspectorías del trabajo

Distintos gremios del estado Sucre cumplieron este jueves con la entrega de una serie de pliegos de peticiones ante las inspectorías del trabajo, como parte de una jornada nacional para la restitución de derechos laborales y el rescate del ingreso de los trabajadores.

En Cumaná, se concentraron en una manifestación pacífica en la plaza El Estudiante, para luego entregar el pliego en la Inspectoría de la ciudad.

Gregory Lunar, tesorero del Sindicato Único de Empleados Públicos de los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado Sucre (Suepples), pidió la dignificación del salario y las mejoras de las prestaciones.

Informó que solicitaron a la gobernación que suspenda las jubilaciones, hasta tanto se realicen ajustes en los ingresos de los trabajadores, que deben ajustarse a la realidad de los indicadores económicos.

Francisco Malavé, secretario general del sindicato eléctrico, declaró que se sumaron en apoyo a la manifestación, porque las condiciones de los trabajadores del sector sufren los mismos males.

El dirigente señaló que los sindicatos deben exigir la indemnización de los jubilados desde 2013, porque les arrebataron sus prestaciones sociales.

Instó al gobierno a hacer inversiones en el sistema eléctrico para que pueda salir adelante y pueda contribuir a la recuperación económica.

En representación del gremio educativo, Daniel Jiménez, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SITE) Cumaná reclamó el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, establece la obligación de un salario digno y que se equipare al monto de la canasta básica.

“Exigimos sueldos y que tengan consideración con los trabajadores de la educación, que desde 2020 hasta el momento, han visto reducirse los beneficios de sus cláusulas salariales”.

Mesas

En Carúpano, los gremios educativos, universitarios y de otros sectores, se dirigieron a la Inspectoría, donde entregaron el pliego de peticiones.

Mario Bellorín, presidente del Colegio de Profesores (CPV) Carúpano-Paria, adelantó que se instalaron las mesas de negociación y se manejan cuatro propuestas de aumento del salario mínimo: una que arranca en 150 dólares, otra en 200, una tercera en 300 y la última en 300, con incidencia en todos los tabuladores.

Calificó la constituyente laboral como una actividad sesgada, sin participación plural, con un sector mínimo.

Denunció que no participan las tres principales centrales del país, ni el sector educativo, ni otros gremios. "Lo hicieron con su central bolivariana y sus gremios. No nos sentimos incluidos".

Sucre / Corresponsalía