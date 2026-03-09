Gremio médico de Carúpano celebrará su día nacional con actividades religiosas y sociales

El secretario general del Colegio de Médicos de Carúpano, en el estado Sucre, Juan Carlos Luigi, invitó a los profesionales del área a participar en las actividades que tienen preparadas para el día de los galenos, y que incluyen una misa en la catedral Santa Rosa y un acto en la policlínica, que tendrá como orador al neurocirujano, Luis Marcano Cova. También durante el evento se entregarán reconocimientos a médicos de la localidad.

Luigi destacó que en el gremio están dispuestos a trabajar en pro del bienestar de la gente, en colaboración con las autoridades.

Con relación a la situación del gremio en la entidad, precisó que en Carúpano, hay unos 120 médicos registrados en el organismo, e instó a los nuevos profesionales a cumplir con el artículo 3 de la Ley de Ejercicio de la Medicina y colegiarse. “Estamos abiertos a la posibilidad de colegiar a médicos, tanto de universidades tradicionales, como de la Universidad Bolivariana”.

Déficit

Advirtió que en los hospitales de Sucre hay un déficit significativo, de allí que ante la situación extiende su mano como gremio a las autoridades.

Agregó que con el Plan Salud y Vida 2026 se está vislumbrando una mejoría en los centros hospitalarios, con los ingresos que se generarán de los ingresos petroleros y mineros.

Sucre / Yumelys Díaz