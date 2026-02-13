Gremio licorero de Cumaná pide al alcalde que les permitan trabajar los domingos en beneficio del turismo

En Cumaná, estado Sucre, la asociación que agrupa al gremio de licoreros solicitó formalmente al alcalde Pedro Figueroa la autorización para trabajar los días domingos, en un horario entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Oscar Lanza, presidente de la Asociación de Licoreros del municipio Sucre, explicó que la decisión se tomó luego de una reunión en la Cámara de Comercio y argumentó que la petición se basa en el hecho de que se trata de un municipio turístico y esta es la actividad predominante en la entidad actualmente.

“Como prestadores de servicio queremos ser parte de ese incentivo hacia el turismo en el estado Sucre y le hacemos esa solicitud al alcalde”.

Detalló que la medida traerá beneficios porque se podrá recaudar más fondos, que podrán ser destinados a la inversión en bienes y servicios para los habitantes del municipio.

“Nosotros nos fortaleceríamos como comercios, se incrementaría el derecho al trabajo, porque emplearíamos más personas, disminuiría las ventas clandestinas, flagelo que tenemos años luchando contra él. Cuando no nos permiten trabajar a nosotros como licoreros se incrementan las ventas clandestinas”.

Respuesta

Agregó Lanza que como gerente de la ciudad y como funcionario facultado para regular el funcionamiento del gremio, esperan una respuesta.

Dijo que prestan un servicio que beneficia a los turistas cuando van a playas o ríos, y no quieren ser vistos sólo como vendedores de licor sino de otros tantos rubros de consumo para los visitantes.

El gremio en Cumaná cuenta con unos 70 miembros formales, aunque sólo en Cumaná hay unos 400 establecimientos con licencia.

Sucre / Corresponsalía