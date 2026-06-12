Gremio: "En Freites hay una situación grave con el surtido de gasoil"

"Estamos viviendo una situación grave con el surtido de combustible en el municipio Freites del estado Anzoátegui debido a que a las estaciones de servicio (E/S) les han disminuido en más de 50% el volumen de despacho y además está llegando una o dos veces por semana".

Así lo aseveró el presidente de la Cámara de Comercio de Cantaura, José Jesús Aguilar, quien agregó que hay fallas con la gasolina, pero lo que se siente con mayor fuerza es la falta de gasoil que impacta directamente al sector agrícola, pues hay empresas de ese ramo y también del área de transporte que están prácticamente paralizadas porque no pueden mover su flota mientras el panorama no luce alentador.

"Todo esto es muy preocupante porque en el caso del suministro del diésel es peor, ya que desde el miércoles 3 de junio aparentemente fue suspendido el despacho de gasoil de manera indefinida, según lo que he conversado con los propietarios de las estaciones de servicio", expresó.

Acotó que se genera un caos porque la situación se produce en el segundo mes del inicio del invierno, cuando el diésel es prioritario para movilizar maquinaria y equipos.

Sin huellas

Según dijo, a la difícil situación por la escasez de combustible se suma otro factor negativo, pues desde hace cuatro meses más de 300 productores agropecuarios agrupados en diferentes asociaciones fueron excluidos del beneficio del subsidio agrícola otorgado por el Sistema Patria. "Las huellas fueron desactivadas sin explicación alguna", acotó.

Indicó que han hecho llamados a instancias gubernamentales para que lograr que se restablezca el beneficio, pero los intentos han sido infructuosos.

"Hemos exhortado al gobierno municipal, como ente primario y más cercano, y además con competencia porque tienen una unidad municipal de agroindustria, para que diligencien ante Pdvsa (Petróleos de Venezuela) y ante el Ministerio del Petróleo, pero han hecho caso omiso. Hacemos ahora una exhortación pública al gobierno local como al regional para que tiendan puentes y se nombren comisiones de los sectores afectados para buscar una solución", dijo.

Todos afectados

Aguilar indicó que la tardanza en el despacho de gasolina y gasoil no sólo se ha notado en las E/S subsidiadas que operan en la jurisdicción, sino que también se estaría presentando en la modalidad internacional.

"La situación se ve en las bombas La Ceiba (cercana a las comunidades de la zona norte de Freites), Moreno (ubicada en Campo Mata y surte a los usuarios de los caseríos de la zona centro-sur y oeste del municipio), El Merey (en Cantaura) y San Joaquín, que vende gasolina a precio internacional y también se ha visto afectada por los retrasos", acotó.

Cantaura / Danela Luces