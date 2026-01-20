Gremio empresarial de Bermúdez emplaza a autoridades a oficializar realización del Carnaval

La expectativa por la oficialización de la realización del Carnaval Internacional de Carúpano, en el estado Sucre, crece a medida que avanzan los días, y las autoridades siguen sin hacer un pronunciamiento y menos dar a conocer un cronograma de la festividad, que cada año atrae a miles de visitantes y es parte del calendario turístico nacional.

El sector empresarial hizo pronunciamientos esta semana y pidió a las autoridades locales definir qué programa hay en curso, porque en el municipio ya hay preparativos de varios eventos conexos.

El presidente de la Cámara e Industria de Carúpano, Alejandro Prosperi, señaló que no realizar la festividad es un “suicidio económico”, debido a los ingresos que reciben tanto el sector público como privado en la zona.

“El Carnaval es economía para Carúpano y no hacerlo sería un suicidio económico para los ingresos de todos los ciudadanos de Paria”.

Agregó que la festividad que lidera es la de Carúpano y deploró que no haya una oficialización de lo que se va a hacer. “No es posible que estemos tratando de levantar la economía de un municipio y por otro lado, están empujando para abajo. Es inaceptable”.

Cree que debe hacerse un comunicado oficial, porque muchos empresarios y emprendedores están parados con la incertidumbre. “Dejan de invertir y eso toma tiempo y dinero, invertir en un evento de cinco días y si no tiene la seguridad no lo hace. Hay la necesidad de que cada alcalde comunique cuáles van a tener Carnaval y cuáles no”.

Turismo

Freddy Mata, presidente de la Asociación de Hoteleros y Posaderos de Bermúdez, abordó el tema desde la perspectiva del turismo, una de las actividades que lidera el desarrollo y crecimiento de los pueblos del mundo.

Para Mata, el Carnaval de Carúpano es un producto turístico consolidado en el oriente venezolano y hay una inmensa cantidad de personas que se movilizan hacia la zona durante esos días.

Agregó que el evento ha tenido un impacto económico en Bermúdez, pero también en el resto de los municipios de Paria.

Explicó que la ciudad es un punto de convergencia económica, con impacto en diez municipios de la entidad.

“Debe haber Carnaval, es parte del desarrollo económico de la ciudad y del estado, es un producto turístico que debe seguir siendo consolidado y está recuperación que ha tenido el oriente venezolano en materia de turismo no puede decaer y más bien debemos fortalecerla”.

José Leonardo Termini, vocero de Fedeindustria en Bermúdez-Paria y director del hotel Eurocaribe, señaló que la temporada de Carnavales es una de las más importantes del año y sirve de atractivo a un gran número de turistas, que usan los servicios disponibles en el municipio.

Dijo que es muy importante que se concrete la festividad, que además de atraer turistas refuerza la economía de la región. “No representa ingresos solo para el sector turismo, sino para todo el comercio y todos los habitantes de la ciudad, porque es una manera de conseguir nuevos ingresos”.

En ese orden, expresó que es importante que se dé el Carnaval, porque atrae a muchos visitantes que demandan bienes y servicios.

Aprovechó para hacer un llamamiento a que se dé prioridad al Carnaval de Carúpano, ante la significación de la festividad y su magnitud, y concentrar el calendario de la fecha en la ciudad.

Sucre / Corresponsalía Carúpano