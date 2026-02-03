Gremio: el comercio apuesta a que acercamientos entre Venezuela y EE.UU. se traduzcan en mejoras reales

Tras la llegada al país de la diplomática Laura Dogu, quien es la encargada de negocios de Estados Unidos (EE.UU.) en Venezuela, el representante de la Cámara de Comercio e Industria del estado Anzoátegui, Wael Raad, dio a conocer su percepción sobre estos acercamientos entre ambos gobiernos y sus posibles alcances económicos.

En primer lugar, señaló que el petróleo y las energías, lo que considera motores principales de la nación, podrían ser el punto de partida para una recuperación, que luego se refleje en las demás cadenas productivas, incluyendo el comercio.

"Toda esta situación compleja y sensible abre un espacio de expectativas positivas para el sector comercial en la nación y en nuestro estado Anzoátegui. El sector comercio apuesta a que estos acercamientos se traduzcan en mejoras reales y contundentes del poder adquisitivo del venezolano: aumentos de sueldo ajustados a la realidad de la canasta básica, acceso más estable a medicinas y artículos esenciales, vestimenta, e incluso un impulso al ámbito recreacional, que también forma parte de la calidad de vida", explicó.

Al ser consultado sobre cuáles son las expectativas de los dueños de locales comerciales en relación a lo que se puede derivar de estos encuentros entre el Estado venezolano y la nación norteamericana, Raad hizo énfasis en que por lo pronto se mantienen "atentos y con prudencia".

"No se perciben cambios inmediatos tras los sucesos recientes, pero sí una expectativa de que, en el mediano plazo, estas iniciativas puedan marcar un giro hacia una dinámica económica más favorable para la región y el país", apuntó el representante del gremio.

Llegada

Es importante recordar que la diplomática estadounidense Laura Dogu arribó al país el pasado sábado 31 de enero, sin embargo, fue el lunes 2 de febrero cuando se reunió por primera vez con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según informó el Ministerio de Comunicación, la encargada de negocios de EE.UU fue recibida en el palacio de Miraflores y la reunión se dio "en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica".

No obstante, no se dieron a conocer mayores detalles de los conversados ese día.

A través de la red social X, Dogu precisó que en la reunión estuvo presente la mandataria encargada y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN).

"Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", expresó ese mismo lunes.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez