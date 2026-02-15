Gremio a gran escala espera concretar plan piloto que permita reactivación de la flota de Arismendi

Tras una serie de reuniones con una comisión del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura, encabezada por su presidente, el vicealmirante Jorge Tahan, se espera que se reactive de forma definitiva la llamada flota a gran escala o de altura de Arismendi, en el estado Sucre, que cuenta con unas 102 embarcaciones.

Liliana Tineo, vocera del Consejo de Pescadores (Conppa) Península de Paria, que agrupa a ese gremio, asentado en la población pesquera de El Morro de Puerto Santo, explicó que el acuerdo preliminar consiste en una plan piloto similar al que se pondrá en ejecución con la flota industrial, que está en proceso de reactivación.

En el caso de la flota a gran escala, les venderían el combustible a 0,15 centavos de dólar, porque a 0,50 encarece los costos operativos.

Acuerdos

Y aunque reconoció que se trata de un acuerdo que está en proceso, cree que se podrá ejecutar una primera fase de salida de las embarcaciones, unas 40, para acabar con la paralización, que los mantiene anclados desde noviembre de 2024.

Tineo agregó que también se logró el compromiso del almirante Taján para el financiamiento de los permisos de pesca a los propietarios, que cancelarían al regreso de la campaña.

“Estamos casi seguros que ahora sí se va a dar la reactivación de la flota, para que los pescadores salgan a buscar el sustento para sus hogares”.

La vocera gremial señaló que hay compromiso de ambas partes, lo que genera esperanza de concretar la reactivación.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano