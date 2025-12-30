Gorkys Hernández se acreditó el premio Luis Sojo en la LVBP

Gorkys Hernández cerró con broche de oro su ronda regular en la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), luego de conectar el hit que le dio a Tigres de Aragua su pase a la Serie del Comodín y que selló par sus vitrinas el Premio Luis Sojo como campeón bate del torneo.

El jardinero de los felinos disparó sencillo en el undécimo capítulo para que los aragüeños remontaran una desventaja de una carrera y se impusieran 6-5 a los Bravos de Margarita, por lo que ahora les tocará enfrentar a los Caribes de Anzoátegui en el Wild Card para definir al quinto y último clasificado al Round Robin.

Pero su batazo fue valioso por partida triple. Primero, por el avance de su club a la postemporada. Segundo, porque le permitió quedar co-líder en hits del campeonato, con Y tercero, porque le permitió sellar el Premio Luis Sojo de manera contundente al promediar .374, luego de estarlo luchando en la última fecha con Ildemaro Vargas, de Cardenales de Lara, quien lo secundó con average de .370.

Momento

Hernández tenía de 3-0, con tres boletos, en el compromiso ante Bravos, cuando llegó su turno heróico en el inning 11, con el juego empatado a cinco carreras, y dio su batazo ante el relevista Michell Miliano para traer a la goma al anterior ganador del Premio Luis Sojo, el también jardinero Lorenzo Cedrola.

Hernández es el segundo jugador de los Tigres de Aragua en obtener el galardón que lo acredita como campeón bate de la LVBP de manera consecutiva, y es el tercer ganador de este premio, que nació en la temporada 2023-2024, cuando se lo llevó Gabriel Noriega, de Leones del Caracas.

El Premio Luis Sojo, presentado por Line Up Internacional, cuenta con el aval del cinco veces campeón bate de la LVBP, Luis Sojo, y se entrega anualmente al campeón bate de la temporada de la LVBP.

Caracas / Redacción Web