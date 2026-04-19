González Lobato: “Hay que avanzar hacia una democracia plena y mayores libertades”

La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, señaló que el país debe encaminarse hacia “una democracia plena y una amplitud de libertades”, al considerar necesario aprovechar el contexto actual para lograr ese objetivo.

En el programa Abriendo Puertas, con la periodista Margarita Oropeza y trasmitido por Venevisión, la funcionaria destacó que el momento que atraviesa la nación “reclama responsabilidad, coordinación, conversaciones y diálogo”, elementos que, a su juicio, son clave para canalizar los conflictos bajo normas y reglas.

En ese sentido, aseguró que su gestión estará orientada a la defensa de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y de opinión. “Si no, yo misma no podría hablar”, expresó al ser consultada sobre este tema.

Asimismo, afirmó ser independiente frente a posibles presiones externas. “Tan independiente que quienes me adversan incluso en este momento saben que lo soy”, sostuvo.

Caracas / Redacción web